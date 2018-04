Notre-Dame-des-Landes : l'évacuation de la Zad se prépare

L'expulsion des Zadistes de Notre-Dame-des-Landes est imminente. Les occupants de la zone avaient jusqu'au samedi 31 mars dernier pour partir d'eux-mêmes. Ils sont une centaine à être aujourd'hui dans une situation illégale. Les forces de l'ordre pourraient intervenir dans les heures qui viennent pour les déloger de la Zad. 2 500 gendarmes seront mobilisés pour cette opération qui s'annonce très sensible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.