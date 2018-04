Notre-Dame-des-Landes : les occupants illégaux de la Zad bientôt expulsés ?

Près de trois mois après l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la Zad est toujours occupée, notamment par 250 personnes. L'ultimatum posé par le gouvernement pour quitter les lieux est déjà dépassé depuis le 31 mars, et les forces de l'ordre peuvent intervenir à tout moment. Pourquoi ce refus de coopération du côté des zadistes ? Un drame est-il à craindre comme le barrage mortel de Sivens en octobre 2014 ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.