Notre-Dame-des-Landes : les pro et les anti-aéroport se mobilisent

Ultimes mobilisations pour les partisans et les opposants du transfert de l’aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes. Après cinquante ans de rebondissements judiciaires, ce dossier connaîtra un tournant décisif. Les trois médiateurs mandatés par le gouvernement rendront leur rapport d'ici quelques semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.