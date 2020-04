Damien Abad : "Je pense qu'il est urgent d'accélérer la reprise économique"

Le groupe Les Républicains propose leur propre plan de déconfinement à partir du 11 mai. Le parti est favorable pour l'accélération des réouvertures, même pour les restaurants et notamment dans les zones moins touchées par l'épidémie. "Il y a tellement de restaurateurs, de cafetiers, d'hôteliers qui n'arrivent plus à faire face à leurs charges", a expliqué Damien Abad. Quelles sont ses propositions ? Que pense-t-il du retour à l'école et du déplacement des vacances d'été ? Quid des masques obligatoires ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.