"Damien veut changer le monde", une histoire d'immigration aux solutions pas très orthodoxes

Réalisé par Xavier de Choudens, "Damien veut changer le monde" est une comédie inspirée de faits réels. Le Damien en question est surveillant dans une école. Il décide d'aider un élève et sa mère menacés d'expulsion. Pour lui, le dicton "une fois n'est pas coutume" perd tout son sens. En effet, il enchaînera par la suite les reconnaissances d'enfant. Un film d'actualité à ne pas rater le 6 mars 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.