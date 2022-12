Damso : un rappeur au grand cœur

Il nous a donné rendez-vous dans une petite salle parisienne, et visiblement, nous ne sommes pas les seuls. Sur plusieurs centaines de mètres, ils l’attendent. Chacune de ses apparitions est un événement. Il va savourer le moment avec chacune de ses fans. Les chiffres sont impressionnants, près de trois millions d’albums vendus et un titre écouté plus de 158 millions de fois, “Macarena”. Damso finit sa tournée en beauté, quatre Bercy d'affilée, 100 000 spectateurs au total. Et ce soir-là sur scène, sa complice, Belge comme lui, Angèle chante avec lui. Damso se livre dans ses textes, son rôle de père, William Kalloubi, de son vrai nom, a quitté Kinshasa, lorsqu’il avait neuf ans. C’est là-bas qu’il a lancé son dernier album. “Forcément, j'étais ému. Je suis passé par là où j'avais grandi et qu’on commence à scander mon nom, ça reste ancré", réagit-il. De son enfance en Afrique, il dit avoir appris le partage, qu’il garde aujourd’hui sur scène. TF1 | Reportage L. Adda, J.Y. Chamblay