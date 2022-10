Danemark : au travail jusqu'à ... 80 ans !

Ce ne sont pas des conditions de travail idylliques, debout toute la journée en hiver comme en été, cette vieille dame a 79 ans et est encore salariée dans la restauration. Cette septuagénaire effectue 70 heures par mois pour compléter sa retraite. Les seniors au travail le plus longtemps possible, c'est le mantra du Danemark, l'un des pays européens les plus avancés sur la question. À l'Université d'Économie de Copenhague, on nous montre le calendrier de la réforme votée à une large majorité par le Parlement danois sans faire des vagues. Vus de France, les chiffres sont éloquents. Si vous êtes né par exemple en 1979, vous devriez attendre 72 ans pour avoir une retraite à taux plein, ce sera 74 ans si vous êtes né en 1996. Les dates seront ajustées en fonction de l'espérance de vie avec le gouvernement danois comme gagnant. Depuis vingt ans, le Danemark multiplie par ailleurs les incitations à travailler le plus longtemps possible. "J'aurais pu m'arrêter à 65 ans, mais j'ai attendu jusqu'à 75 ans pour toucher une meilleure retraite. Donc, je continue d'avoir une activité. Et j'ai une retraite plus généreuse jusqu'à la fin de ma vie car j'ai attendu dix ans", confie Gerti, coiffeuse à Copenhague. Elle approche des 80 ans et travaille encore quatre jours par semaine. Mais tous les métiers n'ont pas la même pénibilité. "J'étais puéricultrice dans une crèche, en charge d'enfants avec des difficultés. À 62 ans, j'ai eu la possibilité de m'arrêter, je n'ai pas hésité parce que j'étais fatiguée tous les jours. Et si on lève les taxes, il ne me reste plus qu'un peu plus de 1 000 euros par mois de retraite de la part de l'Etat", tient à préciser une autre septuagénaire danoise. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta