Danemark : le pays où l'argent liquide n'existe presque plus

Copenhague compte 600.000 habitants et presque autant de vélos. A priori, cette capitale ne manque de rien, sauf, peut être, de distributeurs de billets. Le Danemark en compte trois fois moins qu'en France. Il faut dire que dans ce pays, seuls 12% des achats se font en liquide. C'est presque cinq fois moins qu'en France. Résultat, pour ces Danois, très attachés au respect des lois, la carte bleue semble privilégier. À Copenhague, même la plus grande banque danoise ne dispose que d'une seule agence approvisionnée en liquide. Et comme très peu de banques ont du cash, il n'y a plus de braquage. Aucune banque ne s'est fait cambrioler en 2022. C'est une première. Malgré tout, la couronne danoise n'est pas sur le point de disparaître. Trois Danois sur quatre y sont encore attachés, notamment les personnes âgées ou les plus modestes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Kasper Skov-Mikkelsen, lobbyiste et directeur de Sikkerhedsbranchen, a lancé une campagne de sensibilisation pour le retour du cash au Danemark. Le cash n'a donc pas dit son dernier mot. La Suède, par exemple, pays où l'on paie le plus en carte, vient d'adopter une loi : chaque citoyen doit pouvoir retirer de l'argent à moins de 25 km de son domicile. TF1 | Reportage A. Basar, K. Betun