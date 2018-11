Danemark : se dire "Oui" en quelques minutes sur l'île d'Ærø

Beaucoup moins romantique que Paris, l'île d'Ærø du Danemark est très connu des amoureux du monde entier. Comme à las Vegas, on peut s'y marier extrêmement facilement. Pas besoin de témoins, il suffit d'un passeport et de 70 euros en poche. La mairie, qui en a fait un vrai business, s'occupe de tous les restes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.