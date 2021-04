Dans ce magasin, tout est gratuit

À quelques kilomètres de Bordeaux, bienvenue dans le seul supermarché où vous pouvez vous servir et partir sans payer. "On n'est pas habitué à faire ça. Il n'y a pas de caisse, on se sert et on rentre chez soi". Ski, fer à lisser, casseroles, télé... Ces objets gratuits ont déjà vécu plusieurs vies. Tous proviennent de loin, des habitants alentours. "C'est déjà trois fois que je viens pour donner des télés, des livres. Mon garage est rempli, donc j'essaie de donner un maximum". Le concept est simple : prendre ou donner. Il suffit juste d'habiter la collectivité territoriale pour accéder à ce service. "Le but du jeu, c'est d'échanger, de reprendre, de voir ce qui nous intéresse, de recycler. Tout le monde y trouve son compte". Avant, tous ces objets étaient directement jetés, puis enfouis sous terre. Mais grâce à ce nouveau concept, 1 000 tonnes de déchets sont ainsi récupérés chaque année. "L'idée, ce qu'on apporte plus un déchet ici, on apporte une ressource. On peut avoir des canapés, des vieilles fenêtres, des pots de peinture non terminés ", liste Anne Larrouy, responsable des pôles recyclages du Smicval Market. Tous les dons peuvent être directement testés sur place, car il se peut que certains ne soient plus en état. Soit ils sont alors recyclés, soit récupérés par des entreprises spécialisées dans le réemploi. "Le prestataire qui le récupère va justement regarder ce qu'il faut réparer pour peut-être lui donner une seconde vie". Donnez, prenez, recyclez ! Un autre supermarché déchetterie de ce type devrait voir le jour d'ici 2022 en Gironde.