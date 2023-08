Dans la fournaise des campings

Il fait 36°C à 15 heures à Castelnau-de-Montmiral. La température n'empêche pas les plus courageux de dormir en tente, même la journée, comme le cas de Rémi, un campeur que nous avons rencontré. Sorti de sa sieste, il raconte avoir placé un petit ventilateur dans la tente, pour faire passer un petit courant d'air. Dehors, pour s'hydrater un peu, rien de tel que la pastèque. La piscine est incontournable pour rendre la journée plus supportable. Certains choisissent d'autres solutions, comme celle de parfois prendre quelques pauses sur le côté, à l'ombre des arbres et des parasols. À 18 heures, le thermomètre affiche la maximale du jour, soit sept degrés de plus que les normales de saison. Pour la famille nantaise interviewée, il est impossible d'affronter la nuit en tente sans être parfaitement équipée, avec un lit un peu surélevée, une ventilation de la forêt derrière la tente, dormir un peu déshabillé et bien sûr de quoi s'hydrater encore et encore. Dans la nuit de ce vendredi 18 août, les températures ne descendront pas en dessous de 20°C. L'épisode caniculaire ne fait que commencer. TF1 | Reportage S. Petit, F. Guinle