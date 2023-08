Dans la fournaise des retours

Un retour de vacances qui s'apparente à une traversée du désert pour les vacanciers. Ils rentrent en Franche-Comté dans une voiture sans climatisation et la température grimpe à 43 degrés dans l'habitacle. "On s'est arrêté deux fois, on a le brumisateur... On a ouvert les fenêtres, on roule, on n'a pas le choix", affirme un couple interviewé sur la route. Pour entrecouper le trajet souvent long et fatigant, la pause sur l'aire d'autoroute devient plus éprouvante que relaxante. Au moment du déjeuner, les tables à l'ombre sont prises d'assaut. Avec le bitume et les moteurs en marche, la chaleur se fait particulièrement ressentir à proximité des axes routiers. Les brumisateurs sont donc bien vides. Pour reprendre la route cet après-midi du samedi 19 août , beaucoup d'entre vous avait eu le réflexe de protéger les vitres. De nombreux vacanciers devraient aussi reprendre la route ce dimanche 20 août, dans le sens des retours. Le Bison Futé conseille d'éviter de circuler aux heures les plus chaudes, entre midi et seize heures. TF1 | Reportage E. Vinzent, S. Thizy