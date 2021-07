Dans la Loire, une entreprise fabrique des food truck sur-mesure

Ils ont envahi les routes de France. Pizzeria, épicerie, opticien ou encore salle de sport, les camions magasins ou restaurants sont partout. Il y a deux ans, Céline Pelletier a réalisé un rêve en achetant d'occasion son propre food truck. Un investissement de 50 000 euros. "Il n'y a pas de loyer, les frais fixes sont moindres au niveau de l'électricité, peut-être de l'eau aussi", a-t-elle déclaré. Les véhicules magasins, une entreprise française installée dans la Loire en a fait sa spécialité. Et depuis deux ans, ses ateliers tournent en flux tendu. Au bureau d'études, les camions sont dessinés par ordinateurs en fonction des besoins de chaque commerçant. Depuis la crise du Covid, l'explosion de la vente à emporter, les commandes ont augmenté de 80%. Mais l'entreprise surfe aussi sur le succès des marchés partout en France. "Même si nos clients ont senti un petit tassement avec la réouverture des restaurants, on est certain qu'ils vont encore gagner des parts de marché", s'est exprimé Joël Jaubert, directeur d'Euromag. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.