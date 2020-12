Dans la vallée de la Vésubie, sur les traces des loups disparus depuis la tempête

Des loups livrés à eux-mêmes sur des images saisissantes prises après le passage de la tempête Alex. Huit loups échappés du parc Alfa, errants en quête de nourriture. Nés en captivité et nourris par l'homme, ils sont incapables de survivre en liberté ou en milieu sauvage. Trois ont déjà été repris. Il est impératif de les porter secours avant le début de l'hiver. Depuis plus de deux mois, c'est la mission de sauvetage de l'Office français de la biodiversité. Pour préparer une éventuelle capture, les agents du parc ont installé des pièges photographiques qui se déclenchent nuit et jour à chaque passage d'animaux devant l'objectif. Les déplacements de ces loups sont guidés par la faim. Les agents du parc établissent donc des zones de nourrissage, pour les nourrir, mais surtout pour les fixer sur un même secteur. Le loup doit être endormi pour être pris en charge. Ces équipes ont passé plus de 20 nuits depuis le début de l'opération avec le même dispositif.