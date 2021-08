Dans le labo d’un fabricant de fournitures scolaires

Ils seront les plus fidèles compagnons des écoliers, mais avant de pouvoir entrer dans leurs trousses, de sortir de cette usine, direction la salle des tortures. Pour résister aux assauts des enfants, les crayons de couleur du fabricant Maped à Argonay (Haute-Savoie) subissent une trentaine de contrôles en laboratoire. "On va vérifier qu'au premier contact avec le papier, la mine ne se casse pas. Mon métier, que ça, tous les jours. Je mets dans la peau d'un enfant", explique Alice Lainé, experte laboratoire qualité chez Maped. Après des dizaines de cahiers remplis, la couleur doit garder son intensité, le crayon se tailler facilement. Bref, tout un art. "Elle ne doit pas s'user trop rapidement. Elle doit suffisamment être dure, mais déposer suffisamment de couleur. C'est ça la difficulté d'un crayon", poursuit l'experte. Et auriez-vous soupçonné que pour fabriquer une simple gomme, il fallait de gigantesques machines. Chez le leader mondial, on en produit 40 millions par an, comme des petits pains. Un savant mélange de douze étapes, de la cuisson au découpage, et voilà notre gomme prête à être mal menée. Et si bien gommer suffisait, ce serait trop simple. Des fournitures conçues aussi désormais pour faciliter la vie des enfants. Vous avez l'impression qu'ils s'amusent, ces ingénieurs se creusent la tête pour trouver, par exemple, comment rendre un taille-crayon plus intelligent. Avec des crayons aussi bien taillés pour les parents, les écoliers vont forcément mieux travailler.