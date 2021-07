Dans le plus grand camping d'Europe

Une rue piétonne, des boutiques en tout genre, supermarché, restaurants... Il a tout d'un village, mais non. C'est bien un camping, le plus grand d'Europe. L'Union Lido près de Venise, c'est 60 hectares de tentes, de mobil-homes et des appartements avec jardinet. Le farniente XXL. Les visiteurs affirment qu'ils se perdent parfois. Alors, pour leur venir en aide, 600 personnes travaillent dans ce camping cet été, notamment l'équipe technique. Nadia et Renzo par exemple sont chargés d'inspecter toutes les piscines avant leur ouverture. Ce camping 5 étoiles accueille 120 000 personnes chaque année. Le premier prix d'un mobil-home en basse saison est de 455 euros pour une famille. À son service, un pédiatre et une mini-brigade de cinq pompiers. Mais surtout, des manèges, une discothèque, et même un centre d'équitation. Puisque dans ce lieu, tout est démesuré, la plage privée du camping n'est pas une petite crique discrète avec trois transats. Il y en a 350 et c'est très vaste. Une étendue de sable d'1, 2 kilomètres. Les Allemands représentent 70% de la clientèle, parce qu'à l'origine dans les années 50, c'était un camping de l'entreprise allemande Audi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais la réputation est restée et les clients aussi. Les Français ne représentent que 1% des vacanciers et ce n'est qu'après une longue investigation qu'enfin nous repérons un compatriote. La suite dans le reportage ci-dessus.