Dans le secret des laboratoires de Moderna

Il y a un peu plus d'un an, certains ont pris le président de Moderna pour un fou. Pourtant, Stéphane Bancel, patron français d'une entreprise américaine, était sûr de pouvoir créer un vaccin d'un type nouveau pour lutter contre le Covid-19 qui allait déferler sur le monde. Et le succès de son pari se résume déjà en quelques chiffes. 120 millions de flacons du vaccin contre le Covid ont été vendus. Trois milliards de doses sont déjà prévues pour l'année prochaine. C'est dans l'un des nombreux laboratoires de Moderna qu'a été développée la technique révolutionnaire de l'ARN messager. La surveillance de l'évolution et du danger du Covid-19 doit s'exercer au quotidien. Andrea Carfi, directeur de la recherche sur les maladies infectieuses chez Moderna, est le scientifique chargé du nouveau défi que représentent les variants. D'après le scientifique, son équipe évalue le plus vite possible les mutations les plus susceptibles d'échapper aux anticorps. Depuis le début de la pandémie, le nombre d'employés de Moderna a presque été multiplié par deux. La biotech américaine espère avoir bientôt l'autorisation de vacciner les enfants de 12 à 17 ans. Et ses projets sont bien loin de s'arrêter là. Pour le futur, Stéphane Bancel imagine déjà un rappel annuel du vaccin anti-Covid combiné avec celui de la grippe.