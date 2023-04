Dans le Var, huit adolescents blessés dans un accident de minibus

L'avant du véhicule pulvérisé, le pare-brise fissuré et les deux airbags déclenchés, le choc a été particulièrement violent. Aux alentours de sept heures dix ce samedi matin, ce minibus aurait d'abord heurté un semi-remorque avant de faire une embardée de chaque côté de cette voie de service. Sur cette rambarde en béton, des marques de la collision. Au sol, des traces de freinage, tandis que cette glissière de sécurité a stoppé net le véhicule. À bord de ce minibus, huit adolescents âgés de quatorze à dix-sept ans, en déplacement dans les Alpes-Maritimes pour un match de foot. Sur place, 45 pompiers, trois ambulances et un hélicoptère sont mobilisés pour prendre en charge les jeunes et le conducteur. Le temps de l'évacuation, la circulation est modifiée pour permettre aux secours d'accéder à la zone. Placées en urgence relative, les neuf victimes ont été évacuées vers les hôpitaux de Marseille, Aix-en-Provence, Brignoles et Toulon. Une enquête est ouverte pour tenter de déterminer les circonstances de l'accident. TF1 | Reportage E. Binet, F. Miara