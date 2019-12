Dans les coulisses de la fabrication des éoliennes géantes

L'usine LM Wind Power, à Cherbourg, travaille actuellement sur la fabrication des plus grandes éoliennes de l'histoire. Avec des pales de 107 mètres de long et une hauteur de 260 mètres, un de ces mastodontes est trois fois plus puissant qu'une éolienne terrestre classique, car il peut alimenter en énergie une ville comme Vesoul et ses 16 000 habitants. Ces éoliennes géantes sont pour l'instant destinées aux Pays-Bas ou encore au Royaume-Uni. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.