Dans les coulisses de la réouverture du Louvre

Le musée du Louvre, le plus grand et le plus visité au monde, va rouvrir ses portes à partir de ce lundi 6 juillet après plus de trois mois de fermeture dus à la crise du coronavirus. L'établissement en a profité pour se refaire une beauté. Installation de nouvelles œuvres, dépoussiérages, nettoyage des verrières... Nos équipes ont assisté aux derniers préparatifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.