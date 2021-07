Dans les coulisses de l’un des plus grands restaurants du monde en Chine

Il illumine le ciel de Chongqing au cœur de la Chine. Ce n'est pas un casino, ni un parc d'attraction, c'est un méga resto. 5 000 clients par jour, 500 tables et autant d'employés qui slaloment dans les allées. Un établissement de plus de 33 000 mètres carrés, l'équivalent de quatre terrains de football. Bienvenue à Pipa yuan, l'un des plus grands restaurants du monde. Huit heures du matin, rassemblement des troupes. Et ici, comme à l’école, on fait l’appel. “Je dois appeler 100 noms, deux fois par jour”. Une organisation militaire aussi pour les livraisons quotidiennes. Tous les vivres sont pesés un à un, sous l’œil attentif de la directrice des achats. “On doit faire attention à la pesée parce que quand nos fournisseurs augmentent leur prix, l'impact pour nous est énorme, vu les quantités”. Aussitôt pesés, aussitôt embarqués. En cuisine, pas de temps à perdre, même les œufs se cassent par deux. Une petite armée de 100 commis, payés 500 euros par mois qui travaillent six jours sur sept, chacun a sa tâche. Ici, la pièce maîtresse, c’est la fondue chinoise, alors pour préparer ce bouillant XXL, le jeune chef a la pression. “Je mets d'abord des oignons, puis du beurre, du gingembre et des haricots fermentés”. L’ingrédient phare, c'est le piment de la région. C'est l'âme de la fondue. "Ça fait mal aux poignets parce que la spatule est très lourde, ça fatigue”, précise-t-il. Du sport en cuisine, comme en salle. Dès 17 heures, les clients arrivent par dizaine, expédiés aux quatre coins de ce labyrinthe, aux multiples dédales et escaliers. Même les 200 serveurs ont eu peu de mal à suivre. Pour éviter la fausse note, cette responsable du personnel depuis 13 ans doit “vérifier que tout le monde est assez rapide en cuisine comme en salle”. “Quand on embauche, la forme physique est évidemment un critère important, ils doivent être en bonne santé et fort comme ces hommes-là. On prend plutôt des hommes parce qu'ils sont forts et courent vite”. Heureusement, tout le monde commande la même chose : la fameuse fondue épicée du chef, à 10 euros par personne. Mais le restaurant ne s'est pas fait en un jour. À l'origine ici, c'était une colline entièrement vierge. Aujourd'hui, ce méga restaurant avec tous ces escaliers s'étend sur plus de 100 mètres de dénivelés. Il a fallu 15 ans pour le construire. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.