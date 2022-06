Dans les coulisses des travaux du Grand palais à Paris

Le Grand Palais a été construit spécialement pour l'exposition universelle de 1900. La République voulait alors afficher la maîtrise technique et le potentiel de son industrie. Elle voulait aussi donner un écrin aux œuvres d'art françaises. Comme la tour Eiffel, il devait être démonté après l'exposition universelle, mais il a fini par s'imposer comme l'un des monuments les plus emblématiques de la capitale. Après 122 ans d'existence, l'édifice avait besoin d'une révision, en particulier les chenaux d'évacuation des eaux de pluie. Pour la première fois depuis la construction, une rénovation complète de l'ensemble du monument a été lancée. En tout, 466 millions d'euros sur cinq ans. Avec l'idée de l'ouvrir plus largement au public qui pourra le traverser. Des images tournées avant le début des travaux montrent la position exceptionnelle du Grand Palais, entre les Champs Élysée et les rives de la Seine. Le projet vise à remodeler tout un quartier pour en faire une zone piétonne. Un nouveau parc sans rien changer à l'allure du monument, ni à sa vocation. T F1 | Reportage M. Izard, B. Lachat.