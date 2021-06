Dans les coulisses du circuit de livraisons de vaccins

En apparence, ce poids lourd en provenance de Belgique ne se distingue pas des autres. Mais en s’approchant, on trouve des scellés sur la porte arrière. À son bord, de précieux flacons stockés à moins 20 degrés. Les équipes n’ont que quelques minutes pour les décharger pour ne pas rompre la chaîne du froid. Sur chacune des palettes, partout sur le trajet, une sonde relève la température. Les données seront analysées pour donner le feu vert à la redistribution des vaccins dans tout l’Hexagone. Une logistique complexe, pilotée par Santé Publique France. Exceptionnellement, l’agence sanitaire française nous ouvre les portes de ce qu’elle surnomme sa tour de contrôle. C’est ici qu’est orchestré l’ensemble de la livraison des vaccins sur tout le territoire. L’objectif est de livrer en temps et en heure les pharmacies qui ont commandé leurs doses. La sortie des flacons du congélateur est une étape cruciale. Désormais stockés à 5 degrés. Les boîtes sont d’abord scannées une par une pour valider leur mise en circulation et éviter les contrefaçons. Avec ce changement de température, la date de péremption des vaccins s’est raccourcie. Il faut coller une nouvelle étiquette. Dans ce gigantesque frigo, on prépare les commandes pour les grossistes répartis sur tout le territoire. Ce sont eux qui livreront les pharmacies. Faute de stocks suffisants, elles ne recevront que quelques flacons. Il faut faire vite pour maintenir la température en dessous de 8 degrés. Les boîtes sont expédiées avec un bloc réfrigérant et livrées aux pharmacies quelques heures après. Car ici, les patients ont rendez-vous pour la piqûre l’après-midi même. De l’arrivée sur le sol français jusqu’à l’injection, le circuit de livraison du vaccin Janssen nécessite 72 heures.