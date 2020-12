Dans les coulisses du dernier JT de 13H de Jean-Pierre Pernaut

À la sortie du studio, une rédaction entièrement masquée. Mais des masques qui ne dissimulent pas l'émotion. En l'espace d'un instant, la force de l'événement l'emporte sur les règles de distanciation. Comme une évidence, plusieurs générations de journalistes tenaient à venir l'applaudir longuement. Pour Marie-Sophie Lacarrau, la nouvelle présentatrice du Journal de 13 heures, Jean-Pierre Pernaut lui a fait vivre quelque chose de très fort sans le savoir. Gilles Pélisson, PDG de TF1, estime quant à lui que Jean-Pierre Pernaut fait partie de la famille TF1 et a incarné le journalisme moderne. Une journée qui a démarrée comme toutes les autres ? Pas exactement. Des journalistes un peu plus matinaux que d'habitude, mais surtout, beaucoup plus nombreux pour assister à ce qui restera sa dernière conférence de rédaction. Les fidèles viennent rebobiner trois décennies de leurs histoires, les plus jeunes puisèrent une inspiration. Beaucoup disaient le journal de Pernaut, il restera un Journal de 13 heures.