48 heures dans les coulisses du G7

Le G7 a officiellement commencé ce dimanche 25 août, avec une première réunion de commissions, dans la matinée. Depuis samedi, l'une de nos équipes suit au plus près Emmanuel Macron et ses convives. Ce sommet des sept dirigeants des plus grandes puissances mondiales est contesté mais le président de la République le défend.