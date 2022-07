Dans les coulisses du plus grand aquarium d'Europe

Pour être soigneur dans le plus grand aquarium d'Europe, il faut savoir se mouiller, plonger dans dix mille mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de quatre piscines olympiques peuplées de 50 espèces et 10 000 animaux. Pour que chacun avale son repas avant que les requins ne le dévorent, les soigneurs doivent nourrir certains poissons à la main. Comme des raies-aigles ou une murène cachée dans les rochers. Il faut aussi nettoyer une partie des 600 mètres carrés de surface vitrée pour que les visiteurs ne manquent rien du spectacle. Devant l'immense baie de cinq mètres de haut sur 20 mètres de long, l'immersion est totale. Avant de remonter à la surface, les derniers regards se tournent vers la star du bassin. Elle mesure près de quatre mètres de long. C'est la plus grande espèce de raie au monde. Il s'agit de la raie-manta géante. Elle est particulièrement gourmande. Dans la cuisine, Mélanie Chavanon, soigneuse plongeuse à Nausicaá, prépare chaque matin les repas qu'elle coupe en fonction de la taille de la bouche de chaque animal. La raie-manta géante, à elle seule, consomme plus de 10 kilos par jour. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Brossard, A. Poupon