Dans les coulisses du plus grand domaine skiable des Pyrénées

Chaque jour pendant les vacances du mois de février, un site de Grandvalira en Andorre accueille plus de mille voitures de touristes. Comme il est aussi attractif sur les neiges que dans les airs, des millions de skieurs débarquent chaque hiver de l'Europe entière, sur les pistes des six stations regroupées de ce domaine ultra-sécurisé. Des secouristes y sont en vigilance permanente. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.