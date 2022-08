Dans les coulisses du plus grand hôtel du monde

Pour parcourir à pied tous les couloirs de ce palace, une journée ne suffirait pas. Alors pour éviter de nous perdre, nous avons rendez-vous avec John Brady, directeur de la réception "The Venetian Resort Las Vegas". Dans le hall d'entrée, ce n'est pas encore l'heure de pointe, mais la réception semble déjà bien occupée. Ce palace a été ouvert il y a une vingtaine d'années. Et pour remplir ses 7 500 chambres, il a des arguments à faire valoir. Il y a d'abord ses machines à sous et surtout sa décoration inspirée de Venise. Cela explique son nom : le Venetian. Là-bas, tout est fait pour que vous n'ayez pas besoin de sortir de l'hôtel. À l'extérieur, le Campanile est à peine plus petit que l'original, mais la vraie prouesse se retrouve à l'intérieur. Venise est à 10 000 kilomètres, mais qu'importe. Dans cet hôtel, vous pourrez faire un petit tour de gondole en amoureux ou avec votre collègue de travail pour un moment privilégié. Comptez tout de même 40 dollars par personne pour une balade d’à peine dix minutes. Mais à ce prix-là, vous aurez droit aux conseils avisés de votre gondolier sur les sorties culinaires de ce petit coin d'Italie. TF1 | Reportage A. Précigout, M. Derrien, A. Ponsard.