Dans les coulisses du sommet du G7

Une fois arrivé au centre des Congrès de Biarritz, Emmanuel Macron prend ses marques. En compagnie de son épouse, ce dernier nous fait visiter la salle de la Rotonde, là où se dérouleront les discussions très officielles. Un peu plus loin, on a une autre salle où les sept chefs d'Etats et leurs plus proches conseillers seront accueillis aux petits oignons. Enfin, on découvre la pièce maîtresse du centre, celle des discussions informelles. En attendant, ce 24 août 2019 dans l'après-midi, les premiers échanges auront lieu à l'Hôtel du Palais. Les sept chefs d'Etats conviés au sommet du G7 ainsi que leurs délégations vont d'ailleurs loger dans ce palace. Ce soir, ils se retrouveront sur l'un des plus beaux sites de Biarritz pour un dîner informel.