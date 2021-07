Dans les coulisses du supermarché de vos vacances

Le soleil est à peine levé dans les Landes, et le parking encore vide. Mais à l'intérieur, les employés de cet hypermarché Carrefour de Tarnos, s'activent depuis trois heures du matin. Tous les rayons doivent être réapprovisionnés avant l'ouverture. Même le directeur s'y colle. L'été, les clients sont deux fois plus nombreux. 4 000 personnes foulent le sol de ce magasin chaque jour. À deux kilomètres de la plage, cet hypermarché enregistre une hausse de 40% de son chiffre d'affaires en juillet et août. Alors, en coulisses, la course continue. Jusqu'à vingt camions livrent des marchandises tous les jours. C'est près de trois fois plus qu'en temps normal. Et il faut à tout prix éviter les ruptures de stocks. Pour ça, les quantités en rayon sont surveillées de près. Parmi les produits les plus demandés, il y a les fruits et légumes qui ont connu un chiffre record en été 2020. 40 000 nectarines et 30 000 melons ont été vendus. Mais le rayon star reste celui des produits locaux. Depuis le début du mois de juillet, l'allée centrale prend des allures de marché des producteurs. Dans cet hypermarché de Tarnos, les produits régionaux côtoient les crèmes solaires avec un objectif : attirer et fidéliser les vacanciers dont le panier moyen est supérieur de 25% à celui des clients habituels.