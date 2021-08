Dans les coulisses du tournage du film "Attention au départ !"

Rater un train et perdre ses enfants, un scénario qui se déroule à 80% dans des wagons et des gares. Cela implique forcément quelques défis au tournage. "On n'avait pas réalisé qu'il y avait autant de bruits sur un quai de gare", confie l'acteur André Dussollier. Par souci d'authenticité, le réalisateur a voulu tourner dans de vrais trains. Il a donc embarqué tout le monde à bord d'un Paris-Clermont-Ferrand, sept heures par jour. Impossible d'être en retard, car il s'agit d'un train de la SNCF avec des voyageurs, même si trois voitures ont été réservées pour eux. À bord, il y avait des loges et des bureaux. Le plateau de tournage, quant à lui, était exigu et parfois instable. Malgré tout, certaines scènes ont dû être réalisées en studio. Ils ont reconstitué une voiture SNCF quasiment à l'identique grâce à des pièces récupérées sur la carcasse d'un vrai train. Ce jour-là, le réalisateur a fait visiter le studio aux jeunes acteurs. Le cameraman a remplacé les mouvements du train. Et à l'extérieur, l'équipe a aussi mis du sien.