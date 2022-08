Dans les coulisses d'un gigantesque parc aquatique

C'est un empire aquatique de 185 000 mètres carrés, l'équivalent de 17 terrains de football. Des quantités d'eau astronomiques et des toboggans à vous faire tourner la tête. Le parc aquatique est équipé de 3 000 mètres de tuyaux et de glisse. Pour la Big Wave, ce toboggan à ciel ouvert, il vaut mieux être très bien accroché. Pour une journée dans l'un des plus grands complexes aquatiques d'Europe, il faut débourser 60 euros. Tout est fait pour que les visiteurs restent le plus longtemps possible et dépenser sans compter. Une journée de jacuzzi et de détente. En sous-sol, 6 000 mètres cubes d'eau passent dans les tuyaux. Des dizaines de machines contrôlent, nettoient et renouvellent l'eau des bassins. "On puise l'eau dans une source thermale à deux kilomètres de profondeur. Elle est de très bonne qualité, nos clients adorent ça", explique Marco Neueder, responsable technique du Therme Erding. Et à leur service, une armée d'employés, 1 000 personnes travaillent ici. Les baigneurs n'ont plus qu'une chose à faire : se prélasser jusqu'au coucher du soleil. TF1 | Reportage P. Dumortier, M. Pannetrat