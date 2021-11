Dans les coulisses d’un grand magasin parisien avant le rush de Noël

Il est huit heures, les clients ne peuvent pas encore entrer. Ce grand magasin parisien sommeille, hanté par ses mannequins, des allées sans pas, sans bruit. Mais le livreur de pâtisserie, lui, vient d'arriver avec 70 gâteaux chaque matin, 200 le week-end. Au même moment, un jeune vendeur arrive par l'arrière du magasin, l'entrée de service. Dans le vestiaire, il se doit de mettre le costume pour représenter l'image du magasin. Il est dix heures, le magasin est officiellement ouvert. Nous retournons voir Romain, l'un des 3 000 employés qui y travaillent. Il semble à l'aise mais avoue qu'au départ, s'orienter n'avait rien d'évident dans ce grand magasin qui est un labyrinthe au cœur de Paris. Les trois bâtiments s'étendent sur 45 000 mètres carrés, l'équivalent de trois Stade de France. Et ce n'est que la partie visible, il y a plus bas, des kilomètres de sous-sol. Ces couloirs passent sous les rues et relient tous les immeubles de l'enseigne. Dans l'ombre, s'affairent 35 serruriers, plombiers, soudeurs, ou menuisiers. Au-dessus, à travers les allées, nous apercevons une silhouette rouge, celle de Xavier qui est chargé du patrimoine de la marque. Il est discret et furtif. Notre guide va là où personne ne se rend, il répertorie des lieux cachés, interdits au public. Il nous présente l'escalier, la brasserie, le dôme, ainsi que le toit du magasin, tous chargés d'histoire. 60 000 personnes viennent chaque jour dans cette institution parisienne. Dans tous les recoins, les passages secrets n'ont certainement pas été découverts.