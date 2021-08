Dans les coulisses d’un parc aquatique

Des descentes vertigineuses aux virages interminables, en passant par des dizaines de tunnels, chaque jour, 3 000 visiteurs glissent ici, pendant que des anges gardiens veillent sur eux. Dès 7 heures du matin, avant l’ouverture, chaque centimètre carrés du parc est inspecté et nettoyé. Pour chacun, dix kilomètres à parcourir à pied sur un espace grand comme six terrains de football. Au même moment, en hauteur, les toboggans aussi sont nettoyés. Au total, 14 toboggans à vérifier avant l’arrivée de l’eau et d’une marée de visiteurs. Très vite, des embouteillages de bouées se forment sur la rivière. Avec ses milliers de visiteurs dans les bassins, l’eau doit rester impeccable 24 heures sur 24. Sous le niveau du bassin jusqu’à huit fois par jour, le responsable prélève et analyse l’eau. Pour que les vacances soient réussies, toute l'équipe du parc veille chaque été depuis 34 ans.