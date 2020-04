Dans les coulisses d'un tarmac devenu un immense parking pour avions depuis le confinement

Avec le confinement qui va encore durer pour un certain temps, les pays seront intraitables pendant des mois sur le contrôle de leur frontière. La reprise du trafic aérien n'est donc pas pour demain. Seuls 75 vols ont atterri ou décollé de Paris contre 2 000 en temps normal. Des dizaines d'avions sont désormais immobilisés sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Une piste d'atterrissage a été transformée en immense parking. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.