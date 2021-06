Dans les coulisses d'une évasion musicale hors du commun

Thomas est DJ Mast. Depuis quinze mois, il est sans public. Ce dernier se sent un peu seul, mais il n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort et encore moins à rester enfermé chez lui. La pandémie l'a même fait réfléchir. Thomas a donc décidé de tourner des clips toujours plus sensationnels où il mixe dans des lieux insolites, histoire de faire rêver son public confiné. L'idée folle du jour, c'est un avion, pour s'évader. "On va pas se mentir, il y a eu des périodes, cet hiver notamment, où le moral était un petit peu dans les chaussettes comme on dit", confie-t-il. Financièrement, ces performances vidéos ne rapportent rien à Thomas. Mais c'est un moyen de recréer du lien avec son public et pour lui, c'est tout ce qui compte. "Depuis un an et demi, vu qu'on ne peut pas retrouver les gens physiquement, on va essayer par tous les moyens de conserver ce lien et notamment par Internet", lance-t-il. A nous qui, sur terre, sommes privés de fêtes, ils offrent une heure de musique gratuite. Une évasion sur les réseaux sociaux pour le 20 juin prochain.