Dans les pas d’Éric Dupond-Moretti

Quand il est arrivé au gouvernement, Éric Dupond-Moretti en a surpris plus d'un, avec beaucoup de scepticisme. Apprendre les règles et se fondre dans un collectif n'est pas si simple pour un homme qui a revendiqué sa liberté de parole. Mais le nouveau Garde des Sceaux est devenu malgré lui un homme politique. Sa notoriété est son plus grand atout pour l'instant. En exclusivité, nos équipes ont pu le suivre dans son nouveau quotidien.