Dans les rues de Hong Kong après le passage du typhon

Depuis ce matin du 2 septembre, Guiyin Hu, balaie sans s'arrêter. Le typhon Saola s'est infiltré partout dans son logement. La cinquantenaire partage avec son mari, un appartement illégal, construit de bric et de broc, sur un toit d'immeuble. Ils étaient en première, ligne face aux vents violents, qui ont frappé l'île. Toute la nuit, des rafales jusqu'à 200 kilomètres à l’heure ont soufflé sur la région. Les vagues ont menacé d'envahir les côtes. Le typhon laisse derrière lui un centre commercial à demi démoli, mais aussi des routes bloquées. Aujourd'hui, à Hong Kong, comme dans la ville voisine, les habitants se remontent les manches. Dans la soirée, près de 24 heures après le passage du typhon, les dégâts sont encore visibles un peu partout. On voit des branches échouées sur les trottoirs, et ce, malgré le travail des équipes de nettoyage. Même au troisième d'un immeuble rénové en 2021, deux Françaises que l'on a interviewées, ont dû se calfeutrer et vivre l'une des pires nuits de leur vie. Tous redoutait le pire typhon depuis 74 ans, il est finalement moins violent qu'annoncé. Ce soir à Hong Kong, l'alerte vient d'être levée. TF1 | Reportage S. de Vaissière, J. Chubilleau, G. Vuitton