Dans les villages ukrainiens, rester, c'est résister

Dans cette vidéo qui est devenue le symbole de la résistance des villages Ukrainiens, trois soldats russes forcent le portail d'une maison à Voznessensk, une localité au sud de l'Ukraine. Ils demandent aux habitants de sortir, mais les propriétaires résistent. Malgré un tir de sommation, ce couple de sexagénaires parvient à expulser les soldats. À l'est de Kiev, nous constatons un état d'esprit identique. Les troupes russes sont à quelques kilomètres de cette commune rurale. Malgré les bruits des combats, personne ne songe à fuir. "Non, on n'a pas besoin de partir. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas d'endroit où aller. Le printemps va arriver, on va travailler aux champs. On aime notre terre", assure une habitante. La vie continue comme si de rien n'était. Les magasins restent ouverts. Chez ce traiteur par exemple, c'est la patronne qui donne l'exemple à tous par son ton extrêmement combatif. Elle est prête à tout pour défendre son pays. Le village compte 2 000 habitants. Les jeunes s'engagent dans les rangs des combattants volontaires. Même s'ils ont peu d'armes, les habitants n'imaginent pas capituler face aux soldats russes. Ils connaissent bien le terrain et se sont déjà préparés en cas de bombardements russes. Ils disposent d'un abri collectif, chauffé au bois et assorti d'électricité, de l'eau courante et même d'une télévision. Des lits et du matériel médical ont été collectés dans l'urgence face aux combats qui se rapprochent. Le village se dit prêt à résister à plusieurs semaines de combats et de bombardements. TF1 | Reportage B. Christal, C. Souary, R. Roiné