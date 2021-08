Dans l'univers très riche des variétés de géranium

Les pélargoniums, que tout le monde croit connaître, à commencer par l'appellation, sont des plantes originaires d’Afrique du Sud et sensibles au gel. Le géranium fait partie de la même famille, mais pousse dans l’hémisphère nord. Vivace, il résiste au gel. Cette serre du Muséum national d’Histoire naturelle, où l'on vous emmène, abrite l’un des rares conservatoires européens de pélargoniums. Quelques 300 exemplaires poussent dans la nature. Sous l’impulsion des consommateurs, l’espoir renaît. Selon Pascal Griot, directeur d’une des plus grandes jardineries sur Internet, le marché redécolle doucement. Et notamment avec des clients qui cherchent des variétés nouvelles. Néanmoins, ces plantes sont concurrencées par le géranium qui, lui, résiste aussi bien en pot qu’en pleine terre. La recherche s’est concentrée sur des variétés passe-partout. Il existe aujourd’hui une multitude de variétés adaptées à des climats différents. Un univers à la portée de tous et à explorer sans modération.