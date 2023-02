Dans ma rue : où sont passés les commerces ?

En descendant la rue Hergé, la plus grande artère commerçante d'Angoulême, plus d'une dizaine de magasins sont fermés. Boutique de prêt-à-porter, de cosmétique, aucun secteur n'est épargné. Un couple n'était pas revenu sur les lieux depuis plusieurs années. "On a vu une rue quasiment déserte, morte et effectivement, pas mal de commerces ont mis la clé sous la porte, semble-t-il. Quand on vivait ici, il y avait plus de vie", dit-il. Parmi les promeneurs, beaucoup d'habitants avouent faire leurs achats hors du centre-ville. Serge Mayodon, propriétaire du restaurant "Le Saint-Martial", un des plus anciens commerçants du quartier, a observé l'évolution. À ses débuts, la rue était bondée. Ces dernières années, les clients sont de moins en moins nombreux. Achat en ligne, télétravail, inflation... La concurrence est féroce. Mais un autre responsable revient systématiquement dans la bouche des commerçants. "Il y a trois zones commerciales autour d'Angoulême, et du coup, forcément ça impacte aussi le centre-ville. Certaines grandes enseignes ont fait le choix de partir dans les zones commerciales au détriment des centres-villes" explique Gaël Rautureau, opticien. Face aux centres commerciaux et leur parking gratuit, certaines petites boutiques font de la résistance. Depuis 32 ans, Anne Boisdon, propriétaire du magasin "Strass", vend des vêtements, mais la manière de faire a bien changé. "On a un nouveau magasin, on a une belle vitrine, on avait deux collections par an, et ça tournait. Maintenant, il faut des nouveautés tous les jours, il faut être sur les réseaux, il faut vraiment conseiller les gens", indique-t-elle. À l'extérieur, la rue est déserte. Malgré les fermetures, Anne préfère garder espoir. Dernière enseigne en difficulté, Burton of London. Sur les 109 magasins en France, près de la moitié devrait fermer dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira