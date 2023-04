Dans mon frigo : dans la boîte du camembert

Le Camembert est aujourd’hui en crise. Les ventes sont en baisse de 10 % et en coulisse, les fabricants se livrent une guerre sans merci pour obtenir la fameuse appellation. Pour ce faire, au moins 50 % des vaches de Patrick Mercier, l’un des derniers à fabriquer le camembert dans les règles de l’art, doivent être de race normande et doivent pâturer au moins six mois dans l’année. Le lait n’est pas pasteurisé et doit rester cru. On y ajoute ensuite la présure, un enzyme naturel qui permet de former une pâte. Une fois tranché à la main, le lait caillé doit être moulé à la louche pour éviter qu’il soit trop sec. Le fromage est ensuite salé puis placé dans une salle dédiée à l'affinage. Il faut 21 jours minimum avant de pouvoir le déguster. Ce savoir-faire permet à la ferme d'utiliser la mention "camembert de Normandie", réservée à L'AOP. De nombreux industriels évoquent eux aussi des origines locales, mais ne respectent pas les critères du véritable camembert normand. Ils utilisent du lait pasteurisé et donc chauffé pour tuer les bactéries et faciliter son exportation. Cela revient bien moins cher que le lait cru. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, G. Vuitton