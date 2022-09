Dans mon frigo : les secrets de l'eau la plus consommée par les Français

Cette semaine dans notre frigo, celle qui nous a accompagnés tout l’été, c’est la bouteille d’eau. Et ce n’est pas n’importe laquelle. Il s’agit de l’eau la plus consommée par les Français. Pour la première fois depuis 20 ans, son prix a augmenté : plus dix centimes par pack de six. Nous avons voulu percer les secrets de cette bouteille. Pour cela, remontons à la source dans les Ardennes. La forêt qu’on y trouve, c’est ce que l’on appelle “un impluvium”. C’est là que, lorsqu’il pleut, l’eau s'infiltre dans le sol et va créer une réserve. Dans le sol, se trouve la nappe. Il y a d’abord une couche de 30 mètres d’argile compacte et en dessous, 90 millions de mètres cubes d’eau. Il y a sur le site quatre forages qui viennent prélever la ressource. À quelques mètres du forage, ce sont des dizaines de milliers de bouteilles qui sont remplies chaque jour à un rythme effréné, impossible à voir à l'œil nu. En achetant cette marque, vous pensez peut-être boire toujours la même eau ? Ce n’est pas le cas. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage L Kebdani, C. Jouanneau