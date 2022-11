Dans mon placard : aux origines du sucre

Dans notre placard cette semaine, un vieil ami, avec lequel on tente souvent de prendre nos distances : le sucre. On sait qu'il est addictif, qu'il y a désormais de nombreuses alternatives dans l'air du temps, pourtant, il est difficile de s'en passer. Saviez-vous que 90% du sucre que nous consommons en France provient des betteraves ? Seulement 10% de notre consommation de sucre est issue de la canne. Cultivé dans l'hémisphère sud notamment en Guadeloupe ou en Martinique, ou à la Réunion. En métropole, c'est actuellement que la betterave est arrachée, même si la sécheresse de cet été 2022 a causé des dégâts. La betterave part pour être lavée, son eau est conservée et utilisée pour laver de nouvelles betteraves. Elles sont ensuite découpées en petites frites, des cossettes. Les cossettes prennent la direction d'un gros cylindre où elles sont mélangées avec de l'eau à 70 degrés. Le sucre va alors migrer dans l'eau, le jus obtenu est filtré puis concentré en sirop. Enfin, on rajoute dans la cuve du sucre glace, pour ainsi former des grains de sucre. TF1 | Reportage D. Sitbon, C. Moutot, J. Cassard