Dans mon placard : duvet ou synthétique, les secrets des doudounes

La doudoune est la star de l'hiver. Autrefois réservée aux alpinistes, elle fait désormais partie du dressing des Français. Avec ou sans manche, près du corps ou volumineuse, avec le retour du froid, elle envahit les rayons. En moyenne, trois millions sont vendus chaque année. Et il y en a pour tous les goûts, et à tous les prix, d'une trentaine d'euros à plusieurs centaines. Cette différence s'explique par ce que l'on trouve à l'intérieur de nos doudounes. Aujourd'hui, neuf doudounes sur dix sont garnies de polyester, très souvent fabriqué en Chine. Dans l'Hexagone, seule une entreprise normande en produit encore. La matière première a une origine surprenante, comme l'explique Manon Comalada, directrice générale de "PEG", à Varneville-Bretteville (Seine-Maritime). Les fibres sont mélangées entre elles en fonction des attentes des fabricants, une centaine en Europe. En Vendée, les plumes de canard utilisées pour la fabrication des doudounes viennent exclusivement des producteurs locaux. Les doudounes garnies en duvet sont beaucoup plus chères. Pour cause, sur un kilo de plume, l'entreprise récupère seulement 10 g de duvet. En matière de qualité, le duvet français est largement bon que le duvet asiatique. En polyester ou en duvet, l'assemblage final d'une doudoune coûte cher. Alors, la grande majorité des marques sous-traitent leur production en Afrique du Nord, en Europe de l'Est et surtout en Chine. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, J. Jankowsky, B. Bonne