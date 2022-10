Dans mon placard : la biscotte, pourquoi elle vous fait craquer

Dans notre placard cette semaine, un produit qui fait grand bruit depuis plus de 100 ans, la biscotte. C'est un incontournable du patrimoine français. Avec du beurre, de la confiture ou trempé dans le café, elle est la reine du petit-déjeuner. Mais cette année, les ventes sont en léger repli et elle n'échappe pas à l'inflation jusqu'à 13 % de hausse dans les rayons. Alors que se passe-t-il au pays de la biscotte ? Pour le découvrir, direction la Normandie dans l'usine Lu de Granville, leader du marché. Avec ses 20 000 mètres carrés, c'est l'une des plus grandes boulangeries de France. Car fabriqué de la biscotte, c'est d'abord faire du pain. Et la cadence est rythmée, 5 000 pains produits par heure. Il faut 50 tonnes de farine par jour. Cette dernière est Française, tous les fabricants de biscotte s'approvisionnent tout près des usines. Celle-ci, elle vient de Normandie, des Pays de la Loire et de la Bretagne, pas plus de 300 km, un choix stratégique. Une fois aplatie puis roulée, la pâte est répartie dans ces moules et chauffée à 200 °C. Ce qui donne ces longs pains de mie. Ils vont reposer pendant 24 heures. Une fois ce délai passé, les revoilà pour être coupé en tranche, puis cuits une seconde fois dans ce four. C'est une des particularités de la biscotte. Qui dit deux cuissons, dit deux fois plus de gaz consommés. La facture énergétique s'est envolée ces derniers mois. Maintenir des prix raisonnables, ce n'est pas le seul défi de ce marché. La biscotte vieillit, alors comment la moderniser ? Certains industriels rajoutent désormais d'autres céréales ou tentent des formes différentes. La biscotterie "La Chanteracoise" à Saint-Germain-du-Salembre (Dordogne), un fabricant artisanal, propose même des versions encore plus alléchantes : pépites de chocolat, mais aussi biscotte aux fruits, aux pralines ou encore aux noisettes, 40 recettes différentes. Il faut tout de même mettre la main aux porte-monnaie, 5 euros les 300 grammes, trois fois plus chers que des biscottes nature industrielle. De quoi peut-être dissuadé certains jeunes de remettre ce produit historique dans leur placard. TF1 | Reportage V. Dépret, Y. Chambon, S. Humblot