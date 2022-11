Dans mon placard : les "affreux" bonbons d'Halloween

Dans notre placard cette semaine, un produit sans lequel Halloween perdrait tout son intérêt : les bonbons. À cette période de l'année, les fabricants ne lésinent pas sur les créations les plus terrifiantes. Cervelle, serpent, oeil gluant... Le choix est vaste et le goût surprenant. Cela n'empêche pas les ventes de bondir à cette période. En deux semaines, industriels et confiseurs font 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais qu'y a-t-il dans ces recettes gélatineuses et acidulées ? Comment sont-elles élaborées ? Pas simple d'y répondre. En matière de bonbons, les secrets industriels sont bien gardés. Le géant européen du marché a accepté de nous dire un peu sur ses techniques. À Uzess dans le Gard, ce jour-là, sont en sachet les bonbons phares de la marque, les plus classiques. Une fraise, qui à l'origine était blanche. À cette étape, elle a déjà sa forme définitive après avoir reposé dans une moule. À l'intérieur, trois ingrédients. On les retrouve d'ailleurs dans la majorité des confiseries de la marque : du sucre en poudre, c'est al moitié de la composition. Du sirop de glucose, moins coûteux que le sucre. En-tout-cas, son sachet de 40 grammes est vendu 1,49 euro, 5 centimes plus cher que l'année dernière. Les bonbons aussi sont touchés par l'inflation. Le prix du sucre a doublé en un an. Mais il y autre raison, la hausse du coût de fabrication. Depuis trois ans, l'entreprise a modifié 95 % de ses recettes en intégrant des colorants naturels. Avant, ils étaient tous artificiels. Plusieurs millions investi pour espérer gagner des parts de marché. Car les additifs artificiels n'ont pas vraiment bonne presse. L'un d'eux, le dioxyde de titane, le E171, utilisé pour blanchir les bonbons vient récemment d'être interdit dans l'industrie agroalimentaire européenne. Alors sur les paquets, les allégations vantant des formules plus saines se multiplient. Gardons en tête qu'un sachet contient 40 morceaux de sucre. Nous tenterons d'être raisonnables le jour d'Halloween. En attendant patience. Notre bol de bonbons est sagement rangé dans notre placard. TF1 | Reportage A. Leproux, G. Vuitton, M. Merle