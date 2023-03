Dans mon placard : les petits secrets de la veste imperméable

Un coup d'œil à la météo du jour, et nous la sortons de notre placard. Pour nous protéger de la pluie, du vent ou comme accessoire de mode, nous pouvons toujours compter sur elle, la veste imperméable. Chez cet équipementier sportif français, il y en a presque dans tous les rayons. Pour les loisirs ou le quotidien, à chaque usage sa veste. Premier prix à onze euro, plus d'une centaine pour les modèles les plus techniques. Les vestes sont classées par critères presque scientifiques, imperméabilité, respirabilité ou encore légèreté. Pour comprendre ces différences, direction la division textile de la marque. C'est dans ce lieu qu'on imagine et développe les futures collections. Si tout démarre d'un croquis, l'enjeu est surtout d'identifier les besoins du designer. Le travail de cet ingénieur textile, c'est de trouver le tissu adéquat parmi ses 300 références. Matière légère et respirante pour une veste de course, plus imperméable et rigide pour les sports de montagne ou de voile. "La difficulté principale c'est de trouver le meilleur compromis entre l' imperméabilité et la respirabilité... ", comme nous l'explique Gessica D'Alessandro, directrice technique Rain chez Décathlon. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage E. Payro, M. Zambrano, V. Gauquelin