Dans mon placard : pâtes à tartiner, un marché convoité

Dans notre placard cette semaine, la reine de vos goûters : la pâte à tartiner. Directement à la petite cuillère, ou en tartine, les Français en raffolent. Et la star : la voici. Sa recette : en vous promettant des noisettes à profusion, du bon lait, mais aussi du cacao. La réalité, c’est surtout du sucre, beaucoup de sucre : 55% des ingrédients. 20% d’huile de palme et seulement 20% de noisettes et de cacao, ajouter à cela du lait en poudre, un soupçon d’arôme et d’émulsifiant. Alors, elles sont plusieurs à vouloir prendre sa place. En l’espace de dix ans, le rayon pâte à tartiner de votre supermarché a bien changé. Pour Alexandra Retion, diététicienne-nutritionniste, toutes les pâtes à tartiner ne se valent pas. Et la pâte à tartiner leader a encore ses fidèles. Il s’en vend un million de pots par jour en France. Autant dire qu’avec ses concurrentes, elles ont toutes leur place dans vos placards. TF1 | Reportage L. Poupon, A. Mersi Bakchich, L. Gorgibus