Dans mon placard : peut-on se fier à son shampoing ?

Le shampoing figure parmi nos incontournables de salle de bain. Il nous séduit le plus souvent par son parfum et son aspect moussant, mais aussi par ses promesses. Cheveux secs, frisés ou colorés aux vertus hydratantes, antipelliculaires... Dans les rayons, il existe des dizaines de références de deux à dix euros la bouteille. Comment sont fabriqués nos shampoings ? Que contiennent-ils ? Sont-ils bons pour notre santé ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous nous sommes rendus à Castres dans le Tarn où une usine nous a ouvert les portes. L'enseigne fabrique des shampoings vendus en pharmacie. Ce jour-là, un responsable nous montre un shampoing de mangue dans la cuve, un des produits phares de la marque. Et comme tout shampoing liquide, l'eau constitue l'ingrédient principal, près de 60 % au total, mais aussi du démêlant, des agents moussants et des conservateurs obligatoires pour éviter le développement des bactéries. Le modèle de l'enseigne coûte entre sept et dix euros la bouteille. Des prix élevés que la marque justifie par l'utilisation d'ingrédients naturels comme les plantes médicinales, mais surtout par la suppression de certains composants comme les sulfates et les silicones très décriés. Pourtant dans nos rayons, certains shampoings en contiennent encore. Ces composants font vendre. Les sulfates permettent de faire mousser nos shampoings, et les silicones, eux, de faire briller nos cheveux. Mais ces produits n'ont-ils pas des effets néfastes sur notre santé ? N'y a-t-il pas d'autres alternatives ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, P. Michel, M. Simon Le Gall